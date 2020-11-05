В Чехии выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19 за сутки – 15 729

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5 ноября 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Прага, pixabay.com

На территории Чехии выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией после недавнего спада заболеваемости. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 15 729 человек с COVID-19.

Уточняется, что в Чехии продолжает расти и количество умерших – рекордным в настоящий момент является показатель минувшего вторника – 223 летальных исхода. Кроме того, на 10% ежедневно увеличивается число госпитализированных и тяжелобольных, накануне их было 8 278 и 1 244 человека соответственно.

С начала пандемии COVID-19 на территории Чехии коронавирусом заразились 378,7 тысячи человек, 199,7 тысячи выздоровели, 4 133 пациента скончались.