МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж до стабилизации ситуации с COVID-19

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5 ноября 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ призвало граждан России отложить необязательные поездки за рубеж в связи с "крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном", вызванным пандемией COVID-19.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в рамках брифинга ранее сегодня заявила, что россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире просят по возможности перенести поездки на более поздний срок.

В МИД рекомендуют выезжать из России, когда ситуация с коронавирусом нового типа стабилизируется.