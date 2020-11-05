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МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж до стабилизации ситуации с COVID-19

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж до стабилизации ситуации с COVID-19
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ призвало граждан России отложить необязательные поездки за рубеж в связи с "крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном", вызванным пандемией COVID-19. 

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в рамках брифинга ранее сегодня заявила, что россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире просят по возможности перенести поездки на более поздний срок.

В МИД рекомендуют выезжать из России, когда ситуация с коронавирусом нового типа стабилизируется.

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