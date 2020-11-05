МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж до стабилизации ситуации с COVID-19
5 ноября 2020, 16:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министерство иностранных дел РФ призвало граждан России отложить необязательные поездки за рубеж в связи с "крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном", вызванным пандемией COVID-19.
Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в рамках брифинга ранее сегодня заявила, что россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире просят по возможности перенести поездки на более поздний срок.
В МИД рекомендуют выезжать из России, когда ситуация с коронавирусом нового типа стабилизируется.
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