Далай-лама призвал не впадать в уныние из-за пандемии COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Далай-лама, AFLO

Далай-лама в рамках первых онлайн-учений для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии коронавируса нового типа. По его мнению, сейчас следует усердно трудиться над ее преодолением.

Далай-лама заявил, что если избавиться от страданий возможно, то не нужно впадать в уныние – следует проявить усердие и преодолеть трудности.

Он также вспомнил сочинение известного буддийского мыслителя VIII века Шантидевы "Путь бодхисаттвы", в котором сказано, что не стоит печалиться, если все еще можно поправить, но также ни к чему расстраиваться, если поправить уже ничего нельзя.