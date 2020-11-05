Далай-лама призвал не впадать в уныние из-за пандемии COVID-19
5 ноября 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Далай-лама в рамках первых онлайн-учений для российских буддистов призвал не печалиться из-за пандемии коронавируса нового типа. По его мнению, сейчас следует усердно трудиться над ее преодолением.
Далай-лама заявил, что если избавиться от страданий возможно, то не нужно впадать в уныние – следует проявить усердие и преодолеть трудности.
Он также вспомнил сочинение известного буддийского мыслителя VIII века Шантидевы "Путь бодхисаттвы", в котором сказано, что не стоит печалиться, если все еще можно поправить, но также ни к чему расстраиваться, если поправить уже ничего нельзя.
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