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Далай-лама рассказал, как живет во время пандемии COVID-19

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Далай-лама рассказал, как живет во время пандемии COVID-19
Далай-лама, AFLO

84-летний далай-лама XIV днем в среду, 17 июня, заявил, что в настоящий момент проводит вынужденный "отпуск" из-за пандемии коронавируса нового типа, а также рассказал, как живет в период самоизоляции.

Далай-лама уточнил, что каждую ночь спит по девять часов, после чего в течение четырех часов медитирует. Духовный лидер последователей тибетского буддизма заметил, что около 3 часов утра ему снятся сны, в которых он "видит божеств и получает благословение". В 3.30 он просыпается и начинает свой день.

По словам далай-ламы, чтобы пребывать в хорошем духовном и физическом состоянии, кроме сна и молитвы необходимо регулярно анализировать свои эмоции.

ЕТ

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