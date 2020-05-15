Далай-лама в выходные объяснит, как справиться с тревогой в период пандемии COVID-19

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15 мая 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Далай-лама, Shailesh Bhatnagar/ZUMAPRESS.com

Далай-лама XIV в выходные расскажет, как справиться с тревогой в период пандемии COVID-19. Онлайн-учения будут проводиться по книге буддийского мыслителя II-III веков Нагарджуны "Драгоценное ожерелье".

Представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче отметил, что в настоящий момент в жизни людей из всех уголков планеты наступил "критически важный период".

Именно поэтому Далай-лама принял решение рассказать людям, как пережить непростые времена, справиться с неопределенностью, тревогой и беспокойством. Подчеркивается, что в настоящий момент в связи с пандемией звучит столько мнений, предложений и рекомендаций, что многие не понимают, каким из них верить и следовать.