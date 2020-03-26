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В сети напомнили прогноз Далай-ламы о возможном превращении РФ в главную страну мира

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

В сети напомнили прогноз Далай-ламы о возможном превращении РФ в главную страну мира
Далай-лама XIV, Gianfranco Spatola / globallookpress.com

В интернете напомнили пророчество Далай-ламы XIV о будущем Российской Федерации, с которым он выступил в 2017 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», духовный лидер заявил, что Россия является великим государством, которое выполняет роль связующего звена между западной и восточной цивилизациями. В будущем страна может стать главной державой мира, она способна изменить ситуацию на планете к лучшему, отметил Далай-лама.

Ранее в четверг сообщалось, что на страницах интернет-СМИ опубликовали пророчество Ванги о «лекарстве от коронавируса».

 

ДЦ

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