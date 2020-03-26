Озвучено пророчество болгарской ясновидящей Ванги о «лекарстве от коронавируса»

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26 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Народные новости»

Китайский медик, Cai Yang / globallookpress.com

Озвучено предсказание Ванги, в котором, по мнению толкователей прогнозов болгарской ясновидящей, говорится о лекарстве от китайского коронавируса COVID-2019. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание «Народные новости», среди пророчеств Ванги содержится предупреждение о надвигающейся болезни из Китая. Интерпретаторы прогнозов медиума полагают, что она имела в виду распространяющийся в настоящий момент по миру COVID-2019. Ванга говорила, что лекарство от предсказанного ею недуга будет создано на основе сибирского кедра.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество афонского старца Паисия Святогорца о военном разгроме Турции Россией.