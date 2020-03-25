В сети напомнили пророчество афонского старца о военном разгроме Россией Турции

В интернете напомнили предсказание о военном разгроме Турции Россией, которое сделал в свое время Паисий Святогорец, православный старец с Афона. Соответствующий материал разместили в блогосфере.
Как пишет автор канала «Новый» в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству Паисия, на первом этапе вооруженного конфликта Анкаре будет казаться, что она одерживает победу, однако впоследствии оппонента России постигнет катастрофа. Россия займет город Стамбул и остальную территорию Турции. Страна прекратит свое существование, распавшись на три-четыре части.
Ранее в среду сообщалось, что в сеть выложили прогноз ясновидящей Джин Диксон о конце света в 2020 году.