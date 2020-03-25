В сети напомнили пророчество афонского старца о военном разгроме Россией Турции

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25 марта 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В интернете напомнили предсказание о военном разгроме Турции Россией, которое сделал в свое время Паисий Святогорец, православный старец с Афона. Соответствующий материал разместили в блогосфере.

Как пишет автор канала «Новый» в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству Паисия, на первом этапе вооруженного конфликта Анкаре будет казаться, что она одерживает победу, однако впоследствии оппонента России постигнет катастрофа. Россия займет город Стамбул и остальную территорию Турции. Страна прекратит свое существование, распавшись на три-четыре части.

Ранее в среду сообщалось, что в сеть выложили прогноз ясновидящей Джин Диксон о конце света в 2020 году.