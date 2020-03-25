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Опубликовано пророчество ясновидящей из США о наступлении конца света в 2020-м

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Опубликовано пророчество ясновидящей из США о наступлении конца света в 2020-м
Гадание на хрустальном шаре, pixabay.com

Джин Диксон, скончавшаяся в 1997 году американская ясновидящая, предсказала наступление конца света в 2020-м. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Как пишет портал bb.lv, Диксон спрогнозировала, что в текущем году произойдет «последняя битва» между силами добра и зла. Человечеству предстоит сразиться с восставшими против него Сатаной и Антихристом, говорится в пророчестве медиума.

Ранее в среду сообщалось, что астролог Тамара Глоба выступила с прогнозом, касающимся распространения китайского коронавируса COVID-19. Глоба пришла к выводу, что жителям Земли грозит «вторая волна» пандемии смертельно опасной болезни.

 

ДЦ

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