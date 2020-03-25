Тамара Глоба озвучила предсказание о времени начала «второй волны» коронавируса

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25 марта 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Астролог Тамара Глоба сделала предсказание, касающееся распространения смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Свой прогноз Глоба озвучила некоторое время назад, выступая в радиоэфире.

Согласно расчетам астролога, ставшего гостем «Русского радио», «первая волна» пандемии коронавируса завершится в середине апреля. «Вторая волна», по словам Глобы, начнется в первых числах июня, когда людей «будут волновать уже другие проблемы».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили приписываемое Ванге пророчество, где говорится о мировом экономическом кризисе в 2020 году, который ясновидящая якобы называла «судьбоносным».