Доктор Мясников вспомнил свое «предсказание» о появлении китайского коронавируса

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24 марта 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Врач Александр Мясников, фото из его профиля в Instagram

Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий, вспомнил сделанное им осенью «предсказание» о вспышке китайского коронавируса COVID-2019. Соответствующую запись медицинский специалист разместил в своем Telegram-канале.

Мясников выложил публикацию, впервые появившуюся в его аккаунте в Instagram 11 ноября прошлого года. Врач предупредил в этом посте, что человечеству грозит пандемия новой разновидности гриппа. Он передастся человеку от животных, написал Александр Мясников.

Предполагается, что люди заразились COVID-2019 от летучих мышей или панголинов. Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон допустил гибель своей страны из-за пандемии коронавируса.