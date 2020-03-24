Доктор Мясников вспомнил свое «предсказание» о появлении китайского коронавируса

Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий, вспомнил сделанное им осенью «предсказание» о вспышке китайского коронавируса COVID-2019. Соответствующую запись медицинский специалист разместил в своем Telegram-канале.
Мясников выложил публикацию, впервые появившуюся в его аккаунте в Instagram 11 ноября прошлого года. Врач предупредил в этом посте, что человечеству грозит пандемия новой разновидности гриппа. Он передастся человеку от животных, написал Александр Мясников.
Предполагается, что люди заразились COVID-2019 от летучих мышей или панголинов. Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон допустил гибель своей страны из-за пандемии коронавируса.