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Озвучен «прогноз Ванги» о мировом экономическом кризисе в «судьбоносном» 2020-м

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Курьер. Среда. Бердск»

Озвучен «прогноз Ванги» о мировом экономическом кризисе в «судьбоносном» 2020-м
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, Michael Nagle / globallookpress.com

Толкователи пророчеств Ванги полагают, что медиум из Болгарии предсказала мировой экономический кризис в текущем году. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах российских СМИ.

Как пишет издание «Курьер. Среда. Бердск», экстрасенс якобы считала, что 2020-му предстоит стать «судьбоносным» для человеческой цивилизации. По мнению интерпретаторов прогнозов Ванги, именно к этому году относится ее пророчество об обесценивании денег. Это должно спровоцировать глобальный экономический кризис, говорится в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернет выложили «предсказание из СССР» о пандемии китайского коронавируса.

 

ДЦ

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