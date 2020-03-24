Опубликовано «пророчество из СССР» о распространении COVID-2019 по всей Земле

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24 марта 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Китайский медик, Chen Yehua / globallookpress.com

Живший в СССР школьник Лев Федотов смог «предсказать» вспышку смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание «Актуальные новости», Федотов сделал свой прогноз в 1935 году в дневниках. В процитированной публикации говорится, что школьник «предрек» глобальные последствия пандемии COVID-2019. Согласно «пророчеству», болезнь унесет жизни большого количества людей, распространившись по всей Земле.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о падении на Россию метеорита в 2020 году.