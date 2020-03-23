Выложено «предсказание Ванги» о падении гигантского метеорита на Россию в 2020-м

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23 марта 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Интернет-пользователи продолжают тиражировать приписываемые Ванге предсказания о событиях на Земле в текущем году. Очередная подобная публикация появилась в блогосфере.

Как утверждает канал EKOTEXT в «Яндекс. Дзен», медиум «спрогнозировала», что в 2020-м на Россию упадет гигантский метеорит. К каким последствиям это приведет, в процитированном посте не говорится.

Также, согласно «пророчеству Ванги», в Пакистане, Китае, Японии и на Аляске произойдут масштабные природные катаклизмы, связанные с водой. Кроме того, на территории Азии должно случиться землетрясение магнитудой 7,5.

Ранее в понедельник сообщалось, что журналист Иван Рахметов озвучил цель «насланной Богом на людей» пандемии китайского коронавируса.