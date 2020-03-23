Опубликовано «пророчество Ванги» о создании в России лекарства от коронавируса

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23 марта 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Жители Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ванга якобы предсказала, что в России создадут лекарство от смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание ФАН пишет, что болгарский экстрасенс «спрогнозировала» появление неизвестного недуга, который принесут «желтые люди». Согласно «пророчеству Ванги», эпидемия унесет жизни миллионов людей.

Также в процитированной заметке говорится, что медиум «предрекла» создание в России лекарства от болезни, которое Ванга называла «огненной водой».

Термином «огненная вода» принято называть алкоголь. Медики предупреждают о том, что употребление спиртных напитков не помогает ни при заболевании коронавирусом, ни в целях его профилактики.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Нострадамуса» о сроке спасения людей от COVID-2019.