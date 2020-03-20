Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о сроке спасения людей от коронавируса

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20 марта 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Жители Китая, Xiong Qi / globallookpress.com

Интерпретаторы творческого наследия Нострадамуса «обнаружили» среди его прогнозов предсказание о том, когда наступит спасение от китайского коронавируса COVID-2019. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Украина.ру», толкователи трудов французского астролога обратили внимание на его строки, где говорится о рыбе «странной и ужасной» формы, которая будет выброшена на берег. По мнению интерпретаторов, здесь имеется в виду коронавирус, который впервые был выявлен на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.

Спасение человечества от этой болезни должно наступить ближе к 2024 году. Помощь окажут два неких «великих благодетеля», обещает пророчество.

Ранее в сети озвучили предсказание о COVID-2019, которое приписывается Ванге.