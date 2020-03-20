В сети появилось «предсказание Ванги» о вспышке китайского коронавируса в 2020-м

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20 марта 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медик, Alexander Rekun / globallookpress.com

В интернете продолжают публиковать приписываемые известным экстрасенсам пророчества о китайском коронавирусе COVID-2019. Очередной материал такого рода появился в российской блогосфере.

Как пишет автор «Яндекс. Дзен» Анна Козлова, болгарский медиум Ванга якобы спрогнозировала, что человечество сильно пострадает от страшной болезни в зеркальный год, при этом беда придет от «желтых».

По мнению блогера, ясновидящая под «зеркальным годом» могла иметь в виду 2020-й, а под «желтыми» - жителей Китая, где началась вспышка коронавируса.

Также в процитированной публикации говорится, что Ванга сделала оговорку, согласно которой недуг, с которым столкнется человечество, придет из прошлого. Автор материала отмечает, что это перекликается с высказыванием иммунолога Марины Зуевой о том, что COVID-2019 мог появиться раньше, но просто не был открыт специалистами.

Ранее в пятницу сообщалось, что пророчества о коронавирусе «нашли» в Библии.