В Библии «нашли» пророчества о вспышке смертельно опасного коронавируса COVID-19

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20 марта 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Xiao Yijiu / globallookpress.com

Склонные к мистическим трактовкам исторических событий пользователи интернета «обнаружили» в Священном Писании предсказания о вспышке смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19.

В видео, размещенном на YouTube-канале блогера Олега Бокова, выдвигается версия о том, что о будущей пандемии в Евангелии от Луки предупредил Иисус Христос. В одном из фрагментов он, в частности, рассказал, что в будущем человечество ждут «моры». Кроме того, «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий». По мнению автора ролика, Христос имел в виду мировую панику из-за коронавируса.

Еще одно пророчество о COVID-19 «нашли» в девятой главе Третьей книги Царств Ветхого Завета. Старшая сестра американской фотомодели Ким Кардашьян Кортни опубликовала в своем Instagram строки из главы, где говорится о посланной свыше «моровой язве», которая прекратится после раскаяния человечества.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Великобритании «расшифровали» предсказание Ванги на 2020 год для России.