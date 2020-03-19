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Медиум из Великобритании «расшифровал» пророчество Ванги для России на 2020 год

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Медиум из Великобритании «расшифровал» пророчество Ванги для России на 2020 год
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Крейг Гамильтон-Паркер, экстрасенс из Великобритании, заявил, что смог «расшифровать» пророчества Ванги, касающиеся событий 2020 года. В этих прогнозах речь идет в том числе и о России.

Согласно версии медиума, ставшего собеседником Daily Express, болгарская ясновидящая предрекла, что в 2020-м Москва выступит в роли посредника на крупных переговорах, в которых также поучаствуют США. В целом Россия должна значительно усилить свое международное влияние, однако страна, как и другие государства, столкнется с различными трудностями.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете опубликовали видео с «расшифрованными» пророчествами Нострадамуса на текущий год.

 

ДЦ

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