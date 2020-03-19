Медиум из Великобритании «расшифровал» пророчество Ванги для России на 2020 год

Крейг Гамильтон-Паркер, экстрасенс из Великобритании, заявил, что смог «расшифровать» пророчества Ванги, касающиеся событий 2020 года. В этих прогнозах речь идет в том числе и о России.
Согласно версии медиума, ставшего собеседником Daily Express, болгарская ясновидящая предрекла, что в 2020-м Москва выступит в роли посредника на крупных переговорах, в которых также поучаствуют США. В целом Россия должна значительно усилить свое международное влияние, однако страна, как и другие государства, столкнется с различными трудностями.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете опубликовали видео с «расшифрованными» пророчествами Нострадамуса на текущий год.