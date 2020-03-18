Опубликовано видео с «расшифрованными» пророчествами Нострадамуса на 2020 год

Интерпретаторы творческого наследия Нострадамуса «расшифровали» его пророчества, касающиеся событий, которые должны произойти в 2020 году. Об этом рассказывается в видеоролике, опубликованном на YouTube.
Из записи следует, что толкователи «увидели» в предсказаниях французского астролога:
1. революции в Китае, Бразилии и Мексики;
2. объединение католиков и православных;
3. обнаружение нового источника энергии;
4. испытание химического оружия на Крайнем Севере.
Ранее в среду сообщалось, что Здравка Янева, родственница Ванги, озвучила прогноз болгарского экстрасенса о мировом экономическом кризисе в 2020 году.