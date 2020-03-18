Опубликовано видео с «расшифрованными» пророчествами Нострадамуса на 2020 год

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18 марта 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские силовики на акции протеста в Гонконге, Aidan Marzo / globallookpress.com

Интерпретаторы творческого наследия Нострадамуса «расшифровали» его пророчества, касающиеся событий, которые должны произойти в 2020 году. Об этом рассказывается в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Из записи следует, что толкователи «увидели» в предсказаниях французского астролога:

1. революции в Китае, Бразилии и Мексики;

2. объединение католиков и православных;

3. обнаружение нового источника энергии;

4. испытание химического оружия на Крайнем Севере.

Ранее в среду сообщалось, что Здравка Янева, родственница Ванги, озвучила прогноз болгарского экстрасенса о мировом экономическом кризисе в 2020 году.