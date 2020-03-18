Невестка Ванги огласила ее предсказание о мировом экономическом кризисе в 2020-м

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18 марта 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Торги на бирже, Wang Ying / globallookpress.com

Здравка Янева, невестка Ванги, озвучила пророчество болгарского медиума об экономическом кризисе. Данной теме посвящена публикация, размешенная некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», согласно прогнозу Ванги, мировой кризис должен вспыхнуть в первом полугодии 2020-го. Россия окажется в числе государств, которых затронут экономические потрясения, однако страна сможет справиться с возникшими проблемами, говорится в процитированном материале.

Также Янева поведала, что ее родственница предсказала катаклизмы природного характера. Их причиной станут процессы, происходящие на Солнце.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете озвучили «пророчество Нострадамуса» о вспышке китайского коронавируса.