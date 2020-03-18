Озвучено «пророчество Нострадамуса» о вспышке смертельно опасного коронавируса

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18 марта 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Chen Zhonghao / globallookpress.com

Французский астролог Нострадамус, живший в XVI столетии, предсказал произошедшую в 2020 году вспышку коронавируса COVID-2019, представляющего смертельную опасность для человека. С таким утверждением выступили толкователи катренов прорицателя.

Как отмечает автор YouTube-канала Romeo Waiting, интерпретаторы Нострадамуса после начала распространения коронавируса вспомнили четверостишие астролога, в котором говорится о «большой чуме в городе приморском». По словам предсказателя, эпидемия данной болезни не прекратится, «пока смерть не будет отомщена».

Толкователи полагают, что в данном пророчестве идет речь о китайском городе Ухань. COVID-2019 впервые был обнаружен на местном рынке морепродуктов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили «прогноз Нострадамуса» на 2020 год.