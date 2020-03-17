Опубликован «прогноз Нострадамуса» на «критический» для человечества 2020 год

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17 марта 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras / globallookpress.com

Французский астролог Нострадамус якобы предсказал, что в 2020-м начнется новая эра и этот год станет «критическим» для человечества. Соответствующее утверждение содержится в посте, размещенном в отечественной блогосфере.

Как отмечает один из авторов, пишущих для «Яндекс. Дзен», астролог «спрогнозировал», что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2020 году поразит загадочный недуг. Также, согласно «пророчеству Нострадамуса», на Ближнем Востоке должен вспыхнуть военный конфликт.

Кроме того, астролог «предсказал» фундаментальную трансформацию мира и возрождение человечества на новом духовном уровне, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что в интернет выложили пророчество старца Паисия Святогорца о возрождении монархии в России.