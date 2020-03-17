Озвучено предсказание афонского старца о появлении царя в постсоветской России

Аргументы Недели → Непознанное 13+

17 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Гора Афон, Werner Forman / globallookpress.com

Паисий Святогорец, православный старец с Афона, сделал в свое время предсказание о постсоветском будущем России. Данной теме посвящена публикация, размещенная в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет автор канала Dream Time в «Яндекс. Дзен», Паисий спрогнозировал, что после распада Советского Союза и завершения периода испытаний, связанных с крахом этого государства, в России возродится монархия. Новый царь, согласно пророчеству афонского старца, будет выбран всем народом. При правлении этого человека «страна воспрянет духом», говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о вспышке китайского коронавируса в 2020 году.