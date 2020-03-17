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Выложено «предсказание Ванги» об эпидемии COVID-19 и «большом кризисе» в 2020-м

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Регион online»

Выложено «предсказание Ванги» об эпидемии COVID-19 и «большом кризисе» в 2020-м
Китайские медики с пациентом, Cai Yang / globallookpress.com

Ванга в свое время якобы предсказала «большой финансовый кризис», который должен произойти в 2020 году, а также пандемию китайского коронавируса COVID-19. Такое утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет портал «Регион online», болгарский медиум «спрогнозировала», что в 2020-м мир погрузится в хаос из-за болезни, лекарство от которой специалисты смогут найти только спустя год после начала распространения недуга. Согласно «пророчеству Ванги», особую роль в преодолении глобального кризиса должна сыграть Россия.

В процитированной публикации предсказывается, что, несмотря на все экономические и другие потрясения, вызванные COVID-19, в итоге «человеческие ценности восторжествуют» и на Земле «воцарится покой».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили «пророчество Ванги» для России на 2020 год.

 

ДЦ

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