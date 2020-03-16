Опубликовано «пророчество экстрасенса Ванги» на «судьбоносный» для России 2020-й

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16 марта 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: SM News

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Текущий год станет «судьбоносным» для России и всего остального мира. Соответствующее пророчество якобы оставила после себя экстрасенс из Болгарии Ванга, утверждается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет SM News, Ванга «предсказала», что в 2020-м деньги потеряют свою ценность и будет открыт альтернативный источник энергии.

В процитированной публикации говорится, что Российская Федерация «сможет сохранить лицо и достоинство» на фоне всеобщей паники из-за изменений в глобальной финансовой системе. Также Ванга «спрогнозировала» сближение Москвы с Минском и Киевом и засушливое лето в России в 2020 году, отмечает издание.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Матроны Московской» об экономическом кризисе.