Выложено «предсказание Матроны Московской» о судьбе России после кризиса 2020-го

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16 марта 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: udf.by

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Святая РПЦ Матрона Московская якобы предвидела экономический коллапс в Европе в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в русскоязычном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс udf.by, Матрона «спрогнозировала», что причиной кризиса, в частности, станет давление со стороны Соединенных Штатов. Многие европейские государства объявят о дефолте и полностью обанкротятся, говорится в процитированной публикации.

Отмечается, что Россию также затронут экономические неурядицы, однако страна их успешно преодолеет. В посткризисный период РФ постепенно откажется от внешнего кредитования и сможет полностью восстановить свою экономику, «предсказала» святая.

Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах отечественных сетевых СМИ привели «пророчество Ванги о китайском коронавирусе».