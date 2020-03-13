Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Профессор ВШЭ назвал козырь России в случае глобального экономического кризиса

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Профессор ВШЭ назвал козырь России в случае глобального экономического кризиса
Здание Центрального банка России, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

В случае начала нового глобального экономического кризиса у Российской Федерации будет преимущество, выгодно отличающее ее от других стран. Об этом в разговоре с журналистами заявил Олег Матвейчев, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как выразился эксперт, ставший собеседником издания «Новороссия», РФ «будет менее плохо, чем всем остальным». Согласно точке зрения Матвейчева, козырем Москвы станет сформированная за предыдущие годы «подушка безопасности» в виде финансовых резервов. Другие страны имеют, напротив, огромное количество долгов, отметил профессор.

Ранее в пятницу сообщалось, что Украине предрекли невиданную за историю ее независимости экономическую катастрофу.

 

ДЦ

В мире

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД, назвал цель Киева в «войне», которая якобы идет в настоящий момент между Россией и Украиной. По данному вопросу экс-министр высказался в разговоре со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью