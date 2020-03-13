Профессор ВШЭ назвал козырь России в случае глобального экономического кризиса

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13 марта 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Здание Центрального банка России, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

В случае начала нового глобального экономического кризиса у Российской Федерации будет преимущество, выгодно отличающее ее от других стран. Об этом в разговоре с журналистами заявил Олег Матвейчев, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как выразился эксперт, ставший собеседником издания «Новороссия», РФ «будет менее плохо, чем всем остальным». Согласно точке зрения Матвейчева, козырем Москвы станет сформированная за предыдущие годы «подушка безопасности» в виде финансовых резервов. Другие страны имеют, напротив, огромное количество долгов, отметил профессор.

Ранее в пятницу сообщалось, что Украине предрекли невиданную за историю ее независимости экономическую катастрофу.