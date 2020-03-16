Экстрасенс из России «расшифровала» «пророчество Ванги о китайском коронавирусе»

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16 марта 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Итальянские силовики, www.imago-images.de / globallookpress.com

Фатима Хадуева, ясновидящая из Дагестана, «расшифровала» предсказание болгарского медиума Ванги, в котором якобы говорится о китайском коронавирусе COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах СМИ.

Как пишет ФАН, Хадуева привела слова Ванги о том, что в будущем «люди будут идти и падать прямо на улице», будто их резко отключили от электричества. По мнению российского экстрасенса, ее коллега из Болгарии предвидела появление коронавируса.

Собеседница журналистов полагает, что «настоящая эпидемия» еще впереди. Согласно точке зрения Фатимы Ходуевой, COVID-2019 могла запустить небольшая группа лиц, желающая взять под контроль человечество с помощью «яда победителя».

Ранее сообщалось, что в интернет выложили прогноз казахстанской прорицательницы Веры Лион о разделе Украины соседними странами.