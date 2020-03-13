Выложено пророчество «казахской Ванги» о разделе Украины Румынией, РФ и Польшей

Аргументы Недели → Непознанное 13+

13 марта 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Вера Лион, медиум из Казахстана, рассказала, какая судьба ждет Украину. Предсказание ясновидящей для этой страны приведено в публикации, размещенной в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», Лион полагает, что наиболее вероятным вариантом будущего Украины является ее раздел Румынией, Россией и Польшей.

Этому событию, согласно пророчеству женщины, прозванной в интернете «казахской Вангой», будет предшествовать внутриукраинское противостояние между правыми радикалами и антифашистскими силами. Также Вера Лион предсказала политическую оттепель из-за действий президента Владимира Зеленского и еще один референдум в Донбассе, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что «казахская Ванга» спрогнозировала появление у России не имеющего аналогов оружия в 2020 году.