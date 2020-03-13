«Казахская Ванга» предрекла появление у РФ не имеющего аналогов оружия в 2020-м

Аргументы Недели → Непознанное 13+

13 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Российский комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Вера Лион, экстрасенс из Казахстана, поведала, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Прогнозы медиума для страны приведены в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Лион, прозванная в интернете «казахской Вангой», предсказала, что в текущем году у РФ появится не имеющее аналогов в мире оружие. Также из пророчества ясновидящей следует, что в 2020-м Россия столкнется с реальной угрозой войны, однако конфликт не начнется.

С какой страной возникнут проблемы у Москвы, Вера Лион не рассказала. При этом она подчеркнула, что ситуация вокруг Крыма будет спокойной.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили версию, согласно которой китайский коронавирус COVID-2019 имеет внеземное происхождение.