Обнародована версия о заражении людей коронавирусом COVID-2019 от инопланетян

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11 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские медики за работой, Xiong Qi / globallookpress.com

Впервые зарегистрированный на территории Китая коронавирус COVID-2019 имеет внеземное происхождение. Такая версия получила распространение в интернете, говорится в материале, который размещен в интернете.

Как полагает автор канала «Тайны нет» в «Яндекс. Дзен», инопланетяне заразили людей коронавирусом в рамках эксперимента. Это не первое испытание, которому подвергают человечество представители внеземных цивилизаций, пишет блогер. Согласно его точке зрения, население планеты уже давно находится под наблюдением пришельцев.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали астрологический прогноз о завершении эпидемии COVID-2019.