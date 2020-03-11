Обнародован астрологический прогноз о сроке окончания эпидемии коронавируса

Аргументы Недели → Непознанное 13+

11 марта 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интересная Россия»

Жительницы Китая, Li Yibo / globallookpress.com

Астрологи рассказали, когда должна закончиться эпидемия смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.

Как пишет издание «Интересная Россия», астрологи отметили, что в начале марта произошло расхождение Плутона и Сатурна. Предполагается, что это повлечет за собой снижение уровня распространения болезни в мире.

Согласно расчетам авторов прогноза, вирус продолжит отступать в середине апреля, когда будет преобладать влияние Овна. Ожидается, что конец эпидемии COVID-2019 наступит в конце второго весеннего месяца.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медицинские эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через бумажные деньги.