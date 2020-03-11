Обнародован астрологический прогноз о сроке окончания эпидемии коронавируса

Астрологи рассказали, когда должна закончиться эпидемия смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.
Как пишет издание «Интересная Россия», астрологи отметили, что в начале марта произошло расхождение Плутона и Сатурна. Предполагается, что это повлечет за собой снижение уровня распространения болезни в мире.
Согласно расчетам авторов прогноза, вирус продолжит отступать в середине апреля, когда будет преобладать влияние Овна. Ожидается, что конец эпидемии COVID-2019 наступит в конце второго весеннего месяца.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медицинские эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через бумажные деньги.