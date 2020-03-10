Медицинские эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом через банкноты

«Через грязные банкноты можно заразиться коронавирусом, пользуйтесь бесконтактной оплатой», - такой призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала британская пресса.
Как полагают авторы Telegram-канала «Экономика цифровой эры», вывод ВОЗ является лукавым, так как еще в январе 2020 года Чжэн Сяоянь - эксперт центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Фучжоу - оценил вероятность передачи коронавируса COVID-2019 через деньги как крайне низкую, почти невозможную. Его мнение подтвердили и другие специалисты.
А меньше чем через месяц все попадающие в банки КНР купюры начали тщательно обеззараживать или вообще уничтожать, заменяя на новые, отмечается в процитированном посте.