Медицинские эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом через банкноты

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10 марта 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Жительница Китая, Xiao Yijiu / globallookpress.com

«Через грязные банкноты можно заразиться коронавирусом, пользуйтесь бесконтактной оплатой», - такой призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала британская пресса.

Как полагают авторы Telegram-канала «Экономика цифровой эры», вывод ВОЗ является лукавым, так как еще в январе 2020 года Чжэн Сяоянь - эксперт центра по контролю и профилактике заболеваний китайского города Фучжоу - оценил вероятность передачи коронавируса COVID-2019 через деньги как крайне низкую, почти невозможную. Его мнение подтвердили и другие специалисты.

А меньше чем через месяц все попадающие в банки КНР купюры начали тщательно обеззараживать или вообще уничтожать, заменяя на новые, отмечается в процитированном посте.