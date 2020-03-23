Журналист назвал цель «насланной Богом на людей» пандемии коронавируса COVID-19

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23 марта 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Жители Китая, Zhao Zhongzhi / globallookpress.com

Пандемию смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19 наслал на людей Господь Бог. Соответствующую версию на страницах отечественных СМИ озвучил политический обозреватель Иван Рахметов.

Как отметил журналист, «человечество в целом имеет всего одну цель — создание новых знаний». При этом в какой-то момент люди начали уклоняться от выполнения своей задачи. По мнению Рахметова, с помощью пандемии коронавируса Бог «возвращает нас к истинному предназначению». Автор издания «Русская весна» выразил уверенность в том, что человечество, пережившее вспышку COVID-19, станет лучше.

Ранее сообщалось, что в интернете создали шуточный сайт для расчета вероятности смерти от коронавируса.