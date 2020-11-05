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Диетолог Тутельян предупредил об опасности скрытого жира в колбасных изделиях

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог Тутельян предупредил об опасности скрытого жира в колбасных изделиях
сосиска, фото: pixabay.com

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян дал советы по правильному питанию. По его словам, следует избегать скрытого жира в полуфабрикатах.

«… колбасы, сосиски и сардельки содержат примерно до 30% жира. Если от нативного мяса ты можешь жир отрезать и не есть, здесь он дает вкус, консистенцию. Мы его с удовольствием едим, не замечая. В этом плане мы должны научить людей разбираться, что почем в калориях, по химическому составу», - пояснил он.

Тутельян призывает не злоупотреблять жирными продуктами.

Ранее Тутельян рассказал, как следует питаться в холодное время года.

БА

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