Диетолог Тутельян назвал рацион питания в холода

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5 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

овощи, фото: pixabay.com

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как следует питаться в холодное время года.

«Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными овощами … капуста, морковь, свекла и картофель позволяют в разных сочетаниях создавать разнообразный вкусный рацион. Эти овощи также являются источником полезных веществ», - пояснил он.

Тутельян рекомендует употреблять высококалорийную пищу. Например, в регионах, где климат очень холодный, там жирная пища предпочтительнее, уточнил он. По его словам, такие продукты позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.