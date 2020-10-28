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Нутрициолог Степанова оценила рацион Елизаветы II: «Королевская семья достаточно продвинута в вопросах здоровья»

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Нутрициолог Степанова оценила рацион Елизаветы II: «Королевская семья достаточно продвинута в вопросах здоровья»
Фото:Елизавета II, Instagram

Нутрициолог Алена Степанова прокомментировала рацион Елизаветы Второй, который описал в своей книге бывший повар британской королевы. По ее словам, питание монаршей особы далеко от здорового.

Автор книги рассказал, что Елизавета II предпочитает на завтрак хлопья с молоком и чай с печеньем, на ланч – курицу или рыбу с гарниром из шпината и кабачков или салатом, в 17 часов она традиционно пьет чай с молоком и ест печенье с джемом и взбитыми сливками. При этом королева не отказывает себе в фастфуде, например, в картошке фри, пишет «Мир24».

«Я не могу сопоставить королеву и такое питание. Мы видим, что у нее достаточно здоровое питание только в ланч, все остальное к здоровью имеет побочное отношение … Надеюсь, что хлопья у Елизаветы цельнозерновые, а не из супермаркета. Скорее всего, у нее органические цельные продукты. Думаю, что там и молоко от золотой коровы или козы», - высказала она.

Степанова считает, что с таким питанием хорошо бы дожить до 60. По ее мнению, королеву поддерживают нутрицевтиками и суперфудами. Эксперт добавила, что четырехразовое питание с отсутствием ужина подходит далеко не всем.

«Сейчас интервальное голодание вошло в моду, а королевская семья достаточно продвинута в вопросах здоровья», - резюмировала она.

БА

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