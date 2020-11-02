Врачи призвали пройти обследование, если раз в сезон на коже или слизистых проявляется герпес

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2 ноября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

врач, pixabay.com

Акушер-гинеколог Наталия Кореева и иммунолог, инфекционист Зоя Скорпилева заявили, что если герпес на коже или на слизистых возникает раз в месяц или в сезон, следует задуматься о походе к врачу.

По словам специалистов, вирус герпеса называют коварным, поскольку он, однажды попав в организм человека, почти во всех случаях остается там навсегда.

Акушер-гинеколог Наталия Кореева заявила в беседе с Радио Sputnik, что если подобные высыпания стабильно появляются раз в год, то речь идет о хроническом процессе. В данном случае следует обратиться к врачу, пройти обследование и узнать, как проводить профилактику.

Иммунолог Зоя Скорпилева в свою очередь заметила, что вирус ветряной оспы также относится к герпесам, вследствие чего человек, переболевший в детстве ветрянкой, во взрослом возрасте при определенном стечении обстоятельств может заболеть опоясывающим лишаем. Именно поэтому следует максимально внимательно относиться к своему здоровью.