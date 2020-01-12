Елена Малышева считает бесполезным тратить деньги на исследование на вирус герпеса

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12 января 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала ряд анализов которые, по её мнению, абсолютно бессмысленны.

Елена Малышева рассказала, как предотвратила развитие рака в своем организме

Одним из первых в список попал анализ на дисбактериоз, поскольку, по мнению телеведущей, такого диагноза не существует в природе. Кроме этого, нет смысла раскошеливаться на проведение исследования на наличие в организме вируса герпеса человека, так как он есть практически у всех жителей планеты и не представляет какой-либо угрозы здоровью.

Бесполезным анализом Елена Малышева назвала и популярный сегодня тест на антитела к бактерии хеликобактер пилори, которая становится причиной возникновения у человека гастрита, язвы, а впоследствии и рака. По словам телеведущей, положительный анализ лишь подтвердит, что бактерия когда-то присутствовала в организме.