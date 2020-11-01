Тренер Соснова рассказала, как правильно заниматься бегом в межсезонье
1 ноября 2020, 11:18[ «Аргументы Недели» ]
Тренер "Бегового сообщества" Вера Соснова в рамках разговора с журналистами рассказала, как нужно правильно заниматься бегом в межсезонье. По словам специалиста, следует сконцентрироваться на технике.
Вера Соснова уточнила, что межсезонье – хорошее время для силовых тренировок, а также длительных кроссов с низким пульсом. Также в этот период желательно пройти общий медосмотр, залечить имеющиеся травмы и оценить результаты уходящего сезона, передает RT.
Тренер порекомендовала тем, кто бегает уже давно, немного отдохнуть от активных тренировок, особенно в том случае, если за сезон накопилась ощутимая усталость. Новичкам Соснова посоветовала искать мотивацию для бега в подходящем старте нового сезона и начинать медленную и плавную подготовку к нему.
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