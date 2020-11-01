Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Тренер Соснова рассказала, как правильно заниматься бегом в межсезонье

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Тренер Соснова рассказала, как правильно заниматься бегом в межсезонье
бег, марафон, pixabay.com

Тренер "Бегового сообщества" Вера Соснова в рамках разговора с журналистами рассказала, как нужно правильно заниматься бегом в межсезонье. По словам специалиста, следует сконцентрироваться на технике.

Вера Соснова уточнила, что межсезонье – хорошее время для силовых тренировок, а также длительных кроссов с низким пульсом. Также в этот период желательно пройти общий медосмотр, залечить имеющиеся травмы и оценить результаты уходящего сезона, передает RT.

Тренер порекомендовала тем, кто бегает уже давно, немного отдохнуть от активных тренировок, особенно в том случае, если за сезон накопилась ощутимая усталость. Новичкам Соснова посоветовала искать мотивацию для бега в подходящем старте нового сезона и начинать медленную и плавную подготовку к нему.

ЕТ

В мире

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранцев

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранцев

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранных граждан и и лиц без гражданства с 1 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью