Врач-нарколог Казанцев назвал способы избавиться от похмелья

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25 октября 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

мужчина, фото: pixels.com

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как почувствовать себя лучше после «бурной гулянки». При этом специалист не советует выпивать «бутылочку пива», чтобы избежать «опасных» последствий.

Казанцев пояснил, что прием алкоголя после интоксикации пагубно влияет на организм, а также может привести к длительному запою. По его словам, необходимо выпить минералку, чтобы восстановить водно-электролитный баланс организма, и питаться продуктами, полными белков. Кофе и молоко во время похмелья врач не рекомендует, особенно людям с проблемами ЖКТ.

«Омлет не пережаренный с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком … «По возможно принять препараты, содержащие калий, магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию», - отметил Казанцев.

Также нарколог предлагает принять контрастный душ и прогуляться на свежем воздухе.