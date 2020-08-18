Финские ученые узнали, какие продукты способны уменьшить симптомы похмелья

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18 августа 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

головная боль, pixabay.com

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии провели исследование, в котором участвовала группа волонтеров, и выяснили, какие продукты способны уменьшить симптомы похмелья.

По словам специалистов, в борьбе с похмельем могут помочь продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин, которая входит в состав сырых куриных яиц, сырых семечек подсолнечника и свежих зерен гороха.

В рамках эксперимента одна группа волонтеров с признаками похмелья принимала таблетки L-цистеина, а другая пила плацебо. Доза спиртного достигала 1,5 грамма на килограмм веса человека, оно употреблялось в течение трех часов. У добровольцев также измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию в крови метаболитов алкоголя. Кроме того, участники исследования заполняли анкеты на следующее утро после "возлияния", чтобы оценить тяжесть последствий.

Ученые выявили статистически значимую связь между L-цистеином и снижением тяжести симптомов похмелья – тошноты, головной боли, тревоги и стресса.