В ВОЗ развеяли популярный миф о заражении коронавирусом COVID-19
18 августа 2020, 15:29[ «Аргументы Недели» ]
Во Всемирной организации здравоохранения развеяли популярный миф о том, что коронавирусной инфекцией можно заразиться через еду. По данному вопросу в ходе транслировавшегося в интернете брифинга высказался Майкл Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
По словам Райана, на данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19.
Мария Ван Керкхове, консультант ВОЗ и эпидемиолог, отметила, в свою очередь, что коронавирус не переживает термическую обработку пищи.
Ранее сообщалось, что диетолог Зинаида Медведева назвала продукты для защиты от заражения COVID-19.
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