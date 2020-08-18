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В ВОЗ развеяли популярный миф о заражении коронавирусом COVID-19

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

В ВОЗ развеяли популярный миф о заражении коронавирусом COVID-19
Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Во Всемирной организации здравоохранения развеяли популярный миф о том, что коронавирусной инфекцией можно заразиться через еду. По данному вопросу в ходе транслировавшегося в интернете брифинга высказался Майкл Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

По словам Райана, на данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19.

Мария Ван Керкхове, консультант ВОЗ и эпидемиолог, отметила, в свою очередь, что коронавирус не переживает термическую обработку пищи.

Ранее сообщалось, что диетолог Зинаида Медведева назвала продукты для защиты от заражения COVID-19.

ДЦ

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