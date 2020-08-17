Ученые выяснили, в каком порядке обычно проявляются симптомы коронавируса

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17 августа 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Frontiers in Public Health

пробирки, Marijan Murat/dpa

Ученые из университета Южной Калифорнии выяснили, в каком порядке обычно проявляются симптомы при заражении коронавирусом нового типа. Специалисты изучили около 57 тысяч случаев заболевания.

В ходе исследования была получена статистическая модель, которая может помочь медикам при выявлении заболевания.

Ученые сообщили, что грипп обычно начинается с кашля, а вот при коронавирусной инфекции сначала возникает лихорадка. Кроме того, отличительной чертой COVID-19 являются проблемы с работой желудка и кишечника. Общий порядок проявления симптомов оказался следующим: лихорадка, кашель, диарея, тошнота или рвота.