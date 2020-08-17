Врач назвала категорию людей, которые сильнее других уязвимы перед COVID-19

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17 августа 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

анализ крови, Marijan Murat/dpa

Заведующая нефрологическим отделением городской клинической больницы № 52, врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина назвала людей, которые сильнее других уязвимы перед коронавирусом.

По словам эксперта, люди с заболеваниями почек или с трансплантацией данного органа находятся в серьезнейшей группе иска по осложненному течению COVID-19.

Напомним, 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Подчеркивается, что препарат является безопасным, он прошел все необходимые проверки и доказал свою эффективность.