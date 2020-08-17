Президент Мексики заявил, что готов испытать российскую вакцину от COVID-19
17 августа 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник, 17 августа, заявил, что готов испытать российскую вакцину от коронавируса нового типа, однако лишь при условии ее эффективности.
Президент Мексики уточнил, что если эффективность российской вакцины будет доказана, то его страна установит контакт с властями РФ. Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что первым согласился бы на вакцинацию.
Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России не будет дефицита вакцины от коронавирусной инфекции. Новый препарат, получивший название "Спутник V", попал в список лекарств, распределение которых контролируется государством.
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