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Президент Мексики заявил, что готов испытать российскую вакцину от COVID-19

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Президент Мексики заявил, что готов испытать российскую вакцину от COVID-19
президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Carlos Ramos Mamahua/Keystone Press Agency

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник, 17 августа, заявил, что готов испытать российскую вакцину от коронавируса нового типа, однако лишь при условии ее эффективности.

Президент Мексики уточнил, что если эффективность российской вакцины будет доказана, то его страна установит контакт с властями РФ. Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что первым согласился бы на вакцинацию.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России не будет дефицита вакцины от коронавирусной инфекции. Новый препарат, получивший название "Спутник V", попал в список лекарств, распределение которых контролируется государством.

ЕТ

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