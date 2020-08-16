В России не будет дефицита вакцины от COVID-19

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16 августа 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вакцина. Фото: pixabay.com

В России не будет дефицита вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Новый препарат «Спутник V» попал в список лекарств, распределение которых контролируется на государственном уровне.

Ежемесячно в стране планируют выпускать не менее миллиона доз препарата. Для того, чтобы вакцинировать всех жителей страны, потребуется порядка года. «Действие той вакцины в том бустерном варианте, котором мы используем, составит не менее двух лет», - заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом в Москве в ближайшее время начнется третий амбулаторный этап испытаний вакцины. Добровольцы будут приезжать на процедуру из дома. Перед прививкой у каждого из них возьмут кровь для определения маркера антител. Второй укол сделают через три недели, а еще три недели спустя повторно возьмут анализы. Таким образом врачи смогут определить окончательный прирост антител, передает Мир24.