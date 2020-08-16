Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Аргументы Недели → Общество 13+

16 августа 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: шприц, pixels.com

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, когда начнется массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. По его словам, задержка может продлится от двух-трех недель до месяца.

Ранее Гинцбург рассказал о сроках начала третьего этапа исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции.