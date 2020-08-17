Медики назвали опасное свойство риса

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17 августа 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Vanguardia

фото: рис, pixabay.com

Испанские медики рассказали о привычке большинства людей в ходе приготовления риса, которая несет опасность для организма. Соответствующее исследование опубликовало издание La Vanguardia.

Эксперты не рекомендуют оставлять рис охлаждаться после приготовления при комнатной температуре, поскольку его зерна содержат споры бактерии Bacilius cereus. Отмечается, что они находятся в спящем состоянии и становятся активными от контакта с водой. Кроме того, во время варки бактерии не уничтожаются и продолжают размножаться до тех пор, пока рис не убрать в холодильник, пояснили медики. Однако они не советуют хранить сделанное блюдо больше двух дней.

Специалисты предупреждают, что Bacilius cereus вызывают тошноту и диарею.